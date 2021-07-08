​«Спартак» показал гол Ещенко рабоной

Пресс-служба «Спартака» опубликовала на страничке в «Твиттере» видео с тренировочного занятия команды. На нём опытный футболист команды Андрей Ещенко забил гол рабоной.

«Ловкость ног и никакого мошенничества. На опыте», - так пресс-служба «Спартака» подписала видео с голом 37-летнего Ещенко.

Ловкость ног и никакого мошенничества



На опыте pic.twitter.com/wnyrpHR22O — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 8, 2021

Действующий контракт Андрея Ещенко со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона 2021/2022. «Красно-белые» в настоящий момент готовятся к старту следующего чемпионата. В стартовом туре Премьер-лиги «красно-белым» предстоит встретиться с «Рубином» на поле соперника 24 июля.