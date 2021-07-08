​В сети появились фото новой формы «Краснодара», гостевой комплект – бирюзовый

Эксперты из мира футбольной формы в лице портала Footy Headlines порадовали фанатов «Краснодара» фотографиями комплектов формы команды на следующий сезон.

Домашняя форма «Краснодара» выполнена в привычных тёмно-зелёных цветах в нескольких оттенках. Что касается гостевого комплекта, то он обращает на себя внимание необычным бирюзовым цветом. На обоих вариантах формы можно заметить ромбовидный узор.

Техническим спонсором «Краснодара» является известная компания Puma.

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» выступил неудачно, финишировав на десятой позиции в таблице РПЛ.