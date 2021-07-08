Глушаков продлил контракт с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков поставил подпись под новым трудовым соглашением с подмосковными «Химками», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Контракт 34-летнего футболиста теперь рассчитан до середины 2024 года. В составе подмосковного коллектива хавбек выступает с октября 2020 года. Предыдущий договор между сторонами истек 30 июня.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Денис сыграл 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Химки» финишировали на восьмом месте.