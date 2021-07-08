Цорн не будет отвечать за трансферы в «Локомотиве»

Стало известно, какие функции будет выполнять функционер Томас Цорн на посту технического директора московского «Локомотива».

Согласно информации Sport24, экс-гендиректор «Спартака» не будет касаться скаутинга и переговоров по трансферам. Главная задача Цорна в стане «железнодорожников» - помощь Ральфу Рангнику в развитии клуба. Томас был выбрал из-за хорошего владения русским и немецким языками, а также благодаря опыту работы в РПЛ.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.