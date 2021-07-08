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Бальбуэна перейдёт в московское «Динамо»

08 Июля 2021, 00:18,

В скором времени будет объявлено о переходе парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны в московское «Динамо». Об этом в своем «Твиттере» поведал журналист Экрем Конур.

Сообщается, что договор с парагвайцем уже согласован, и совсем скоро о переходе будет объявлено официально.

В прошлой кампании АПЛ Бальбуэна сыграл за «Вест Хэм» в 19 матчах, отметившись одним голом. За карьеру латиноамериканский футболист успел поиграть за «Либертад» и «Олимпию» из парагвайского Асунсьйона, а также за бразильский «Коринтианс».

Для московского «Динамо» сезон начнется противостоянием с «Ростовом» в рамках российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Динамо Москва, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Коринтианс, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Фабиан Бальбуэна
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