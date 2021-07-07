Главный тренер «Ривер Плейт»: Подписать Дриусси было очень сложно из-за экономических различий

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07 Июля 2021, 23:27,
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Наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал сорвавшийся переход форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси. Аргентинец отметил, что в клубе очень хотели вернуть Дриусси, однако переход игрока был невозможен.
«Разговоры о возвращении Дриусси начались недавно из-за желания игрока. Мы хотели взять его в аренду, однако нам не удалось договориться. Мы были бы очень рады приобрести Себастьяна, но это невозможно. Подписать его было очень сложно из-за экономических различий, которые существуют с Европой», - цитирует Гальярдо El Intransigente.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется нападающим «Кальяри» Джованни Симеоне.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси