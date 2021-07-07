Главный тренер «Ривер Плейт»: Подписать Дриусси было очень сложно из-за экономических различий

Наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал сорвавшийся переход форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси. Аргентинец отметил, что в клубе очень хотели вернуть Дриусси, однако переход игрока был невозможен.

«Разговоры о возвращении Дриусси начались недавно из-за желания игрока. Мы хотели взять его в аренду, однако нам не удалось договориться. Мы были бы очень рады приобрести Себастьяна, но это невозможно. Подписать его было очень сложно из-за экономических различий, которые существуют с Европой», - цитирует Гальярдо El Intransigente.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется нападающим «Кальяри» Джованни Симеоне.