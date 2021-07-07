Лунёв может перейти в «Байер»

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв может оказаться в леверкузенском «Байере», сообщает РБ-Спорт.

На данный момент Андрей пребывает в статусе свободного агента, так как продлить соглашение с чемпионами России не удалось. Для перехода в «Байер» Лунёву нужно согласовать с немецким клубом условия личного контракта и пройти медицинское обследование. О переходе вратаря в стан «фармацевтов» может быть объявлено в ближайшие дни.

Андрей Лунёв выступал за «Зенит» в период с 2017 по 2021 год. В прошлом сезоне голкипер занимал место в рамке ворот в 13 матчах. В случае своего перехода в «Байер», Лунёв попытается навязать конкуренцию за место в стартовом составе финскому голкиперу команды Лукашу Градецки.