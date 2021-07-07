ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Лунёв может перейти в «Байер»

07 Июля 2021, 23:21,

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв может оказаться в леверкузенском «Байере», сообщает РБ-Спорт.

На данный момент Андрей пребывает в статусе свободного агента, так как продлить соглашение с чемпионами России не удалось. Для перехода в «Байер» Лунёву нужно согласовать с немецким клубом условия личного контракта и пройти медицинское обследование. О переходе вратаря в стан «фармацевтов» может быть объявлено в ближайшие дни.

Андрей Лунёв выступал за «Зенит» в период с 2017 по 2021 год. В прошлом сезоне голкипер занимал место в рамке ворот в 13 матчах. В случае своего перехода в «Байер», Лунёв попытается навязать конкуренцию за место в стартовом составе финскому голкиперу команды Лукашу Градецки.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Лунёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола