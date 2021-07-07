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АЕК выиграл борьбу за Ле Таллека у «Динамо» и «Локомотива»

07 Июля 2021, 20:48,

Бывший игрок «Мордовии» Дамьен Ле Таллек продолжит карьеру в греческом АЕКе, передаёт Rusfootball. Сообщается, что стороны подпишут контракт на два года с опцией продления ещё на один год.

К полузащитнику также проявляли интерес московские «Динамо» и «Локомотив», однако сам Ле Таллек решил продолжить карьеру в чемпионате Греции. Его зарплата в новом клубе составит 800 тысяч евро в год.

Напомним, что Ле Таллек выступал в составе «Мордовии» с 2014 по 2016 годы. В РПЛ на его счету 44 игры, в которых он забил один гол.

Последним клубом в его карьере был французский «Монпелье», за который он провёл 97 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Аек, Дамьен Ле Таллек
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