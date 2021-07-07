АЕК выиграл борьбу за Ле Таллека у «Динамо» и «Локомотива»

Бывший игрок «Мордовии» Дамьен Ле Таллек продолжит карьеру в греческом АЕКе, передаёт Rusfootball. Сообщается, что стороны подпишут контракт на два года с опцией продления ещё на один год.

К полузащитнику также проявляли интерес московские «Динамо» и «Локомотив», однако сам Ле Таллек решил продолжить карьеру в чемпионате Греции. Его зарплата в новом клубе составит 800 тысяч евро в год.

Напомним, что Ле Таллек выступал в составе «Мордовии» с 2014 по 2016 годы. В РПЛ на его счету 44 игры, в которых он забил один гол.

Последним клубом в его карьере был французский «Монпелье», за который он провёл 97 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.