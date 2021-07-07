Агент Глена Камара подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов

|
07 Июля 2021, 20:22,
|
|
Агент полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара Ричард Цитрин рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов российской Премьер-лиги.
Ричард Цитрин подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов, а также рассказал «Спорт-Экспрессу», что у футболиста в общем хватает предложений от разных клубов Европы. Кроме того, агент опроверг слухи об интересе к игроку со стороны московского «Динамо».
В минувшей кампании Камара провел свыше 50 матчей, отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Глен Камара