Агент Глена Камара подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов

Агент полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара Ричард Цитрин рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов российской Премьер-лиги.

Ричард Цитрин подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов, а также рассказал «Спорт-Экспрессу», что у футболиста в общем хватает предложений от разных клубов Европы. Кроме того, агент опроверг слухи об интересе к игроку со стороны московского «Динамо».

В минувшей кампании Камара провел свыше 50 матчей, отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.