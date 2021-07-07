​Гогуа прибыл в расположение ЦСКА

Защитник Седрик Гогуа в среду прибыл в расположение ЦСКА на сборах в Австрии. Футболист прибыл на сбор позже из-за необходимости пройти дополнительное медицинское обследование.

Седрик Гогуа сегодня прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/OBAEjJjZOa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2021

Ранее агент Гогуа Дмитрий Селюк успел пригрозить ЦСКА разбирательством в ФИФА. Агент был недоволен тем фактом, что его клиент не отправился на учебно-тренировочный сбор вместе с остальной командой.

Напомним, что в прошлом сезоне Седрик Гогуа выступал на правах аренды за «Ротор». Теперь защитник постарается закрепиться в составе ЦСКА.

Добавим, что по итогам прошлого чемпионата ЦСКА занял только шестое место и остался без еврокубков.