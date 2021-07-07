​Игроки «Нижнего Новгорода» прошли первый этап вакцинации

«Нижний Новгород» посредством своего официального сайта сообщил о том, что футболисты, тренеры и сотрудники клуба в среду прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Второй этап вакцинации пройдёт ровно через три недели.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Нижний Новгород» повысился в классе с ФНЛ до РПЛ и теперь готовится выступить в элитном российском футбольном дивизионе.

Первую игру нового чемпионата «Нижний Новгород» проведёт в понедельник, 26 июля. В этот день команда Александра Кержакова сыграет против «Сочи» на своём поле.