​«Локомотив» ставит цель выиграть Лигу чемпионов

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?» опубликовал информацию о спортивной стратегии «Локомотива», которую разработал генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

В графе амбиций «Локомотива» можно обнаружить такие пункты как победа в Лиге чемпионов, победа в Лиге Европы и победа в чемпионате России как минимум в трёх сезонах из пяти. Также, среди прочего, «железнодорожники» хотят добиться роста стоимости состава команды до 250 миллионов евро.

Отметим, что в настоящий момент стоимость состава «Локомотива» оценивается экспертами из transfermarkt в 88 миллионов евро.