​«Локомотив» ставит цель выиграть Лигу чемпионов

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07 Июля 2021, 19:20,
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Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?» опубликовал информацию о спортивной стратегии «Локомотива», которую разработал генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
В графе амбиций «Локомотива» можно обнаружить такие пункты как победа в Лиге чемпионов, победа в Лиге Европы и победа в чемпионате России как минимум в трёх сезонах из пяти. Также, среди прочего, «железнодорожники» хотят добиться роста стоимости состава команды до 250 миллионов евро.
Отметим, что в настоящий момент стоимость состава «Локомотива» оценивается экспертами из transfermarkt в 88 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Владимир Леонченко
интересно,моя цель дотянуть до пенсии( и потом лет 15 проскрипеть) более реальна,не?..
Только если Лигу чемпионов объединённого государства России и Белоруссии!
Удачи что еще сказать. Более ничего в голову не приходит как это прокомментировать
Название телеграмм-канала говорит о многом
ай это как шпортаг такую же муйню оказываеца пишуть.. клованы.. кароч крышняк у ребят съехал с лидерами параллельно.. я ж говорю - водопроводчик.. ))
Бодрит такая уверенность!