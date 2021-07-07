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​«Локомотив» ставит цель выиграть Лигу чемпионов

07 Июля 2021, 19:20,

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?» опубликовал информацию о спортивной стратегии «Локомотива», которую разработал генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

В графе амбиций «Локомотива» можно обнаружить такие пункты как победа в Лиге чемпионов, победа в Лиге Европы и победа в чемпионате России как минимум в трёх сезонах из пяти. Также, среди прочего, «железнодорожники» хотят добиться роста стоимости состава команды до 250 миллионов евро.

Отметим, что в настоящий момент стоимость состава «Локомотива» оценивается экспертами из transfermarkt в 88 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Владимир Леонченко
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Комментарии (6)
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0
zurukukkk
07 Июля 2021, 20:56

интересно,моя цель дотянуть до пенсии( и потом лет 15 проскрипеть) более реальна,не?..

0
Bourgignon Alex
07 Июля 2021, 20:54

Только если Лигу чемпионов объединённого государства России и Белоруссии!

0
Evgen 86
07 Июля 2021, 20:20

Удачи что еще сказать. Более ничего в голову не приходит как это прокомментировать

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0
Милка
07 Июля 2021, 19:52

Название телеграмм-канала говорит о многом

1
ингерман
07 Июля 2021, 19:48

ай это как шпортаг такую же муйню оказываеца пишуть.. клованы.. кароч крышняк у ребят съехал с лидерами параллельно.. я ж говорю - водопроводчик.. ))

0
Карыч Кар
07 Июля 2021, 19:35

Бодрит такая уверенность!

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