​Кураньи: «Захарян – талант, каких я в России давно не видел»

Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи в ходе интервью для «Спорт-Экспресса» задал вопрос о том, почему Арсен Захарян не поехал со сборной России на Евро-2020. «Очень жаль», - сказал Кураньи, когда узнал, что Захарян покинул расположение команды в ходе подготовки из-за болезни.

«Захарян - талант, каких я в России давно не видел. Очень сильный. Он вполне мог играть в сборной России ту роль, которую в Испании исполнял 18-летний Педри», - поделился своим мнением Кураньи, который в своё время выступал в РПЛ за «Динамо».

Напомним, что Кевин Кураньи завершил карьеру футболиста летом 2016 года.