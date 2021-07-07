​Цорн станет техническим директором «Локомотива»

Томас Цорн в ближайшее время должен занять должность технического директора «Локомотива». Об этом в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» сообщает известный журналист Сергей Егоров.

По данным Егорова, Цорн уже контактирует с Марко Николичем, занимающим должность главного тренера «Локомотива». Вероятно, Цорн будет отвечать за переговоры при совершении сделок на трансферном рынке.

Судя по всему, решения по спортивной части будут находиться в руках Томаса Цорна и Ральфа Рангника, о назначении которого было объявлено накануне.

Напомним, ранее Томас Цорн занимал должность генерального директора в московском «Спартаке».