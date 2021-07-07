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​Некоторые игроки «Урала» отказались вакцинироваться

07 Июля 2021, 15:25,

Не все футболисты «Урала» согласились пройти вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом sport24 рассказал Григорий Иванов, являющийся президентом екатеринбургского клуба.

По словам Иванова, всего было вакцинировано 74 человека. Если говорить о футболистах, то прививку сделали больше половины игроков команды.

В настоящий момент «Урал» готовится к старту сезона 2021/2022. В стартовом туре Премьер-лиги «шмели» будут играть на своём поле против «Краснодара». Встреча состоится в воскресенье, 25 июля.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Урал» занял 12 место.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Григорий Иванов
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