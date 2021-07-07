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Рибалта объяснил, почему покинул «Зенит»

07 Июля 2021, 12:43,

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, ранее занимавший пост спортивного директора петербургского «Зенита», поведал о причинах своего ухода из российского топ-клуба.

«Я был счастлив в «Зените», но получил важное для меня предложение. Дело не в деньгах, это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб», - приводит слова Рибалты Sport24.

Напомним, что в апреле функционер покинул «сине-бело-голубых» и перешел на руководящую должность в «Парме».

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии пармезанцы финишировали на последнем месте, вылетев в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Хавьер Рибалта
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