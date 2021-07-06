Фернандес: «Несколько дней все болело и онемело, но сейчас всё отлично»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вспомнил о неприятной травме в матче с финнами на Евро-2020 (1:0), полученной после неудачного падения в борьбе за мяч.

- Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней все болело и онемело, но сейчас все отлично, - заявил Фернандес на клубном YouTube-канале.

Отметим, что после инцидента в той игре были опасения о том, что травма может оказаться серьезной, но, к счастью, обошлось, и Фернандес смог даже сыграть в третьем матче на турнире, попав в стартовый состав на игру с Данией.

В прошлом сезоне бразилец провел 27 матчей за клуб и отметился двумя голами.