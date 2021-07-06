Фернандес: «Несколько дней все болело и онемело, но сейчас всё отлично»

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06 Июля 2021, 22:51,
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес вспомнил о неприятной травме в матче с финнами на Евро-2020 (1:0), полученной после неудачного падения в борьбе за мяч.
- Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней все болело и онемело, но сейчас все отлично, - заявил Фернандес на клубном YouTube-канале.
Отметим, что после инцидента в той игре были опасения о том, что травма может оказаться серьезной, но, к счастью, обошлось, и Фернандес смог даже сыграть в третьем матче на турнире, попав в стартовый состав на игру с Данией.
В прошлом сезоне бразилец провел 27 матчей за клуб и отметился двумя голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес