«Крылья Советов» подписали контракт с экс-полузащитником сборной Украины

«Крылья Советов» объявили о подписании трёхлетнего контракта с полузащитником Дмитрием Иванисеней. 27-летний опорник является уроженцем Кривого Рога и воспитанником донецкого «Шахтёра». В его активе один матч в составе сборной Украины.

Иванисеня, который при необходимости может сыграть на позиции защитника достался самарцам бесплатно после истечения срока действия контракта с «Зарёй», где он завоевал бронзу украинской Премьер-лиги. Также среди наград футболиста есть два серебра грузинского чемпионата в составе «Динамо» Тбилиси.

Дмитрий Иванисеня выбрал себе в «Крыльях» 21-й номер на футболке.