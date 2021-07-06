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Леонченко: У Рангника будут самые широкие полномочия

06 Июля 2021, 22:20,

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о функциях и задачах Ральфа Рангника, который во вторник подписал контракт с «железнодорожниками». Немецкий специалист является руководителем по спорту и развитию клуба с самыми широкими полномочиями. При этом должность спортивного директора упраздняется, и эти функции будут распределены среди команды Рангника.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Леонченко выразил надежду, что в итоге в «Локомотиве» будет построена отвечающая лучшим мировым стандартам футбольная система клуба».

В прошлом сезоне «Локомотив» неудачно провел осеннюю часть, но после победной серии матчей едва не оказался в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ральф Рангник, Владимир Леонченко
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