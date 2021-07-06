Гилерме: «Капитан должен быть примером»

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме в атмосферном видео, опубликованном на официальном ютуб-канале «железнодорожников», объяснил, что для него значит быть капитаном команды.

«Капитан – это огромная ответственность и великая честь. С каждым днем мотивации все больше. Уверенность, ответственность и доверие всей команды. Вот что важно», - подчеркнул Гилерме.

Также натурализованный голкипер «Локо» акцентировал внимание на том, что капитан должен отвечать за своих партнеров как на футбольном поле, так и вне его пределов. Быть примером, победителем, лидером, капитаном.

Напомним, что Станислав Черчесов отказался от услуг опытного вратаря «Локомотива» перед Евро-2020.