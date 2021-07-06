​Агент подтвердил интерес ЦСКА к Дальберту

Защитник «Интера» Дальберт входит в сферу интересов московского ЦСКА. Информацию сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил агент 27-летнего футболиста Эмерсон Фигейредо.

«Да, интерес к моему клиенту от ЦСКА есть. Мы в скором времени ждём официальное предложение», - высказался представитель футболиста.

Эксперты из transfermarkt оценивают Дальберта в 4 миллиона евро.

Добавим, что в сезоне 2020/2021 Дальберг выступал на правах аренды за «Ренн». За французский клуб бразилец провёл 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра по команде.