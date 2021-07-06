​Агент подтвердил интерес ЦСКА к Дальберту

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06 Июля 2021, 19:23,
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Защитник «Интера» Дальберт входит в сферу интересов московского ЦСКА. Информацию сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил агент 27-летнего футболиста Эмерсон Фигейредо.
«Да, интерес к моему клиенту от ЦСКА есть. Мы в скором времени ждём официальное предложение», - высказался представитель футболиста.
Эксперты из transfermarkt оценивают Дальберта в 4 миллиона евро.
Добавим, что в сезоне 2020/2021 Дальберг выступал на правах аренды за «Ренн». За французский клуб бразилец провёл 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра по команде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Дальберт