​Как минимум на двух стадионах РПЛ проведут эксперимент по добровольной идентификации людей

Министерство цифрового развития РФ до средины декабря собирается протестировать систему добровольной идентификации людей на футбольных матчах РПЛ. Речь идёт об идентификации болельщиков, сотрудников и участников матча.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, эксперименты будут ставить на трёх матчах РПЛ. Задействованы будут не менее двух из семи стадионов. Речь идёт об аренах «Зенита», «Сочи», «Урала», «Рубина», «Нижнего Новгорода», «Ростова» и «Крыльев Советов».

Напомним, что чемпионат России сезона 2021/2022 стартует уже 23 июля. Открывать сезон будет матч «Ростов» - «Динамо».