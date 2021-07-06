​Как минимум на двух стадионах РПЛ проведут эксперимент по добровольной идентификации людей

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06 Июля 2021, 17:13,
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Министерство цифрового развития РФ до средины декабря собирается протестировать систему добровольной идентификации людей на футбольных матчах РПЛ. Речь идёт об идентификации болельщиков, сотрудников и участников матча.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, эксперименты будут ставить на трёх матчах РПЛ. Задействованы будут не менее двух из семи стадионов. Речь идёт об аренах «Зенита», «Сочи», «Урала», «Рубина», «Нижнего Новгорода», «Ростова» и «Крыльев Советов».
Напомним, что чемпионат России сезона 2021/2022 стартует уже 23 июля. Открывать сезон будет матч «Ростов» - «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Рубин, Ростов, Крылья Советов, Урал, Сочи, Нижний Новгород