​Чорлука представлен как член тренерского штаба «Локомотива»

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06 Июля 2021, 17:03,
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Во вторник Ведран Чорлука присоединился к «Локомотиву» на сборах в Австрии. Хорват был представлен как член тренерского штаба Марко Николича, о чём сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Ранее Ведран Чорлука работал в штабе сборной Хорватии во время чемпионата Европы. На турнире хорваты вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв Испании с результатом 3:5 в дополнительное время.
Напомним, что Ведран Чорлука завершил карьеру футболиста по завершению прошлого сезона. За «Локомотив» хорват выступал на протяжении последних девяти лет карьеры.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука