​Чорлука представлен как член тренерского штаба «Локомотива»

Во вторник Ведран Чорлука присоединился к «Локомотиву» на сборах в Австрии. Хорват был представлен как член тренерского штаба Марко Николича, о чём сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Ранее Ведран Чорлука работал в штабе сборной Хорватии во время чемпионата Европы. На турнире хорваты вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв Испании с результатом 3:5 в дополнительное время.

Напомним, что Ведран Чорлука завершил карьеру футболиста по завершению прошлого сезона. За «Локомотив» хорват выступал на протяжении последних девяти лет карьеры.