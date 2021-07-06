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​Набиуллин стал игроком «Химок»

06 Июля 2021, 16:24,

В конце июня стало известно об уходе из «Сочи» защитника Эльмира Набиуллина. Теперь стало известно о том, где продолжит карьеру 26-летний футболист. Роман Терюшков, занимающий должность министра физической культуры и спорта Московское области, рассказал ТАСС о том, что во вторник Набиуллин стал игроком «Химок». Защитник поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на два ближайших сезона.

Эльмир Набиуллин ранее выступал за «Рубин», «Зенит» и «Сочи». В рамках Премьер-лиги России он провёл 134 матча, в которых отметился четырьмя результативными ударами.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Эльмир Набиуллин, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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