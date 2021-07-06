Игроков «Ахмата» вакцинировали

Футболистов «Ахмата» вакцинировали от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Вакцинация проходила в последних день первых летних сборов. В настоящий момент игроки готовятся ко второму сбору, который начнётся 10 июля и будет проходить в Австрии.

Первую официальную игру сезона 2021/2022 «Ахмат» проведёт в воскресенье, 25 июля. В этот день команда Андрея Талалаева сыграет против вернувшихся в элитный дивизион «Крыльев Советов» на поле соперника.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ахмат» занял 11 место.