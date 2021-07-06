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​Дасаев предлагает ужесточить лимит до 4 легионеров в заявке

06 Июля 2021, 15:57,

Известный в прошлом футболист Ринат Дасаев выступает за ужесточение лимита на легионеров. По мнению Дасаева, сокращение количества мест в заявке на сезон РПЛ для иностранцев может дать толчок российскому футболу.

«В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные», - поделился своим мнением Дасаев для sport24.

На сегодняшний день каждый клуб РПЛ может заявить на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом. Ограничений по поводу одновременного нахождения их на футбольном поле не существует.

Напомним, сборная России провалилась на Евро-2020, что спровоцировано новый виток обсуждений о проблеме лимита на легионеров.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ринат Дасаев
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
06 Июля 2021, 16:55

А давайте вообще запретим легионеров? Сколько сразу местных Роналду и Месси появится... Всех в клочья порвём! В объединённом чемпионате России и Белоруссии.

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