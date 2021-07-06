​Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне

Не за горами старт нового футбольного сезона в России, но ЦСКА только сейчас назвал имя лучшего игрока команды по итогам сезона 2020/2021. В голосовании болельщиков победил вратарь Игорь Акинфеев, который набрал 29% голосов.

Напомним, что прошлый сезон получился для ЦСКА неудачным. В чемпионате московские «армейцы» заняли только шестое итоговое место, из-за чего они впервые за 20 лет остались без билета в еврокубки.

Первый официальный матч нового сезона ЦСКА проведёт в воскресенье, 25 июля. В первом туре чемпионата России «армейцы» сыграют против «Уфы» на своём поле.