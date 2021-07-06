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​«Локомотив» объявил о назначении Рангника

06 Июля 2021, 14:23,

«Локомотив» посредством своего официального сайта объявил о приходе в клуб Ральфа Рангника. Известный немецкий специалист назначен руководителем по спорту и развитию московского клуба. Трудовое соглашение с Рангником рассчитано на три ближайших сезона.

В объявлении на своём официальном сайте «Локомотив» называет Рангника одним из лучших в мире специалистов в плане развития игроков и построения системы для роста футболистов. «Железнодорожники» отмечают, что немец будет заниматься широким спектром вопросов, включая вопросы стратегического планирования и развития.

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в чемпионате России. Москвичи получили билет в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Дарт Уилфред
06 Июля 2021, 14:46

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