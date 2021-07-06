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​Министр спорта РФ высказался о лимите на легионеров

06 Июля 2021, 14:09,

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу такого болезненного вопроса как лимит на легионеров. В настоящий момент, как известно, в РПЛ работает заявочный лимит. В заявку на сезон из 25 игроков каждый клуб может включить не более 8 футболистов с иностранным паспортом.

«Лимит нужно пересматривать, это так. Но рассматривать этот вопрос нужно в комплексе. Какое-то единичное решение необходимого эффекта не даст», - высказался Матыцин для представителей СМИ.

Днём ранее Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на Евро-2020. Команда, напомним, не смогла выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Олег Матыцин
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