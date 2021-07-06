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Минспорта РФ не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров

06 Июля 2021, 12:15,

Минспорта РФ не собирается настаивать на ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России. Представитель министерства в интервью РБК заявил, что решение по новым ограничениям не приняты.

«В Минспорта не будут вмешиваться, если в российском футболе лимит ослабят или сделают более эффективным», - заявил источник.

Напомним, что с сезона-2020/2021 лимит в российской Премьер-лиге установлен по следующей схеме - «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

В минувшем сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ
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