Минспорта РФ не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров

Минспорта РФ не собирается настаивать на ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России. Представитель министерства в интервью РБК заявил, что решение по новым ограничениям не приняты.

«В Минспорта не будут вмешиваться, если в российском футболе лимит ослабят или сделают более эффективным», - заявил источник.

Напомним, что с сезона-2020/2021 лимит в российской Премьер-лиге установлен по следующей схеме - «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

В минувшем сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял «Спартак», а тройку призеров замкнул «Локомотив».