«Локомотив» взял на просмотр левого защитника «Минска»

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05 Июля 2021, 21:01,
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Левый защитник «Минска» Максим Касараб проходит просмотр в московском «Локомотиве», передаёт Sport24. Сообщается, что 18-летний игрок пройдёт вместе с клубом сбор в Австрии.
Данную информацию подтвердил тренер «Минска» Фёдор Щербаченко. Он отметил, что возможный трансфер и сумму за игрока стороны пока не обсуждали.
Касараб дебютировал в основном составе команды в январе этого года. За это время он провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Напомним, что ранее «Локомотив» объявил о трансфере белорусского полузащитника Кирилла Зиновича.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Локомотив Москва, Минск, Максим Касараб