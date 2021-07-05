«Локомотив» взял на просмотр левого защитника «Минска»

Левый защитник «Минска» Максим Касараб проходит просмотр в московском «Локомотиве», передаёт Sport24. Сообщается, что 18-летний игрок пройдёт вместе с клубом сбор в Австрии.

Данную информацию подтвердил тренер «Минска» Фёдор Щербаченко. Он отметил, что возможный трансфер и сумму за игрока стороны пока не обсуждали.

Касараб дебютировал в основном составе команды в январе этого года. За это время он провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, что ранее «Локомотив» объявил о трансфере белорусского полузащитника Кирилла Зиновича.