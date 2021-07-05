Экс-игрок «Спартака» Сухи подписал контракт с «Младой Болеслав»

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05 Июля 2021, 20:14,
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Бывший игрок «Спартака» Марек Сухи стал игроком «Млады Болеслав», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт на два года.
«Рад вернуться в чешскую лигу спустя долгое время. Постараюсь оправдать ожидания тренера и болельщиков и верю, что у нас всё получится», - заявил Сухи.
Напомним, что центральный защитник выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 годы. За это время он провёл в составе московского клуба 110 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Последним клубом в его карьере был немецкий «Аугсбург». В прошлом сезоне на счету Сухи всего пять матчей в Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Млада Болеслав, Марек Сухи, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021