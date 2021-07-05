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Агент Каборе: У Шарля нет предложений из России

05 Июля 2021, 17:52,

Бывший игрок «Динамо» Шарль Каборе, у которого закончился контракт с динамовцами, близок к уходу из чемпионата России. Об этом рассказал его агент Дмитрий Селюк Sport24.

«Предложения, в основном, из Турции. Практически от всех клубов, так что Шарль сам будет выбирать. Из российских клубов на нас пока никто не выходил, поэтому посмотрим, что будет дальше. О завершении карьеры речи не идёт», - заявил Селюк.

Напомним, что Каборе выступает в чемпионате России с 2013 года. Ранее полузащитник играл за «Кубань» и «Краснодар». В последнем сезоне в составе «Динамо» он провёл 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Дмитрий Селюк, Шарль Каборе
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