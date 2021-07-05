Федун назвал задачу «Спартака» на сезон

|
05 Июля 2021, 16:44,
|
|
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о цели «красно-белых» на следующий сезон.
«У нас задачи ставит совет директоров, а не я. Главная задача - занять место, которое позволит попасть в Лигу чемпионов», - приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив сыграет во втором раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов.
По окончании прошлого сезона пост главного тренера команды покинул Доменико Тедеско. Освободившееся место занял португалец Руй Витория.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун