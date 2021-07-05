Селюк: «У Каборе много предложений из Турции»

Бывший хавбек московского «Динамо» Шарль Каборе имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Турции. Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Предложения у него есть, очень много из Турции. Из России предложений не было», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что контракт 33-летнего полузащитника с «Динамо» истек по завершении сезона-2020/2021.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Каборе провел 19 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

По итогам прошлого сезона «Динамо» финишировало на седьмом месте в Премьер-лиге.