Федун не исключает, что Черчесов вернётся в «Спартак»

Президент «Спартака» Леонид Федун имеет отличное мнение от своей жены Заремы Салиховой по поводу потенциального назначения Станислава Черчесова главным тренером «красно-белых». Ранее в своем телеграм-аккаунте Салихова утверждала, что это может случиться только через ее труп.

- Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним, - так прокомментировал «Спорт-Экспрессу» эту вероятность Леонид Федун.

Действующий наставник национальной команды России был рулевым «Спартака» в 2007 и 2008 годах. При нем команда занимала второе место в РПЛ. Добавим, что Черчесов провел три отрезка в спартаковской команде на позиции вратаря.