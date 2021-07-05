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Федун не исключает, что Черчесов вернётся в «Спартак»

05 Июля 2021, 14:17,

Президент «Спартака» Леонид Федун имеет отличное мнение от своей жены Заремы Салиховой по поводу потенциального назначения Станислава Черчесова главным тренером «красно-белых». Ранее в своем телеграм-аккаунте Салихова утверждала, что это может случиться только через ее труп.

- Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним, - так прокомментировал «Спорт-Экспрессу» эту вероятность Леонид Федун.

Действующий наставник национальной команды России был  рулевым «Спартака» в 2007 и 2008 годах. При нем команда занимала второе место в РПЛ. Добавим, что Черчесов провел три отрезка в спартаковской команде на позиции вратаря.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Леонид Федун
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