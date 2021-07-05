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Тедеско: «Во время пребывания в «Спартаке» получал много предложений»

05 Июля 2021, 12:07,

Экс-рулевой московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что получал много предложений от европейских клубов в период работы с «красно-белыми».

«Во время пребывания в «Спартаке» я получал предложения из Германии и от клубов из других чемпионатов. Однако я тогда понимал, что останусь в Москве до истечения срока трудового соглашения», - передает слова немецкого наставника Kicker.

Тедеско покинул «красно-белых» по окончании сезона-2020/2021. Под руководством Доменико московский коллектив выиграл серебряные медали в Премьер-лиге. В следующем сезоне «Спартак» выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско
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