Шалимов: «Лимит отменять нельзя, но и ужесточать не стоит»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге. Специалист выступил против ужесточения ограничений.

«Лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система «8+17» - оптимальная», - приводит слова специалиста RT.

С сезона-2020/2021 в заявке клубов Премьер-лиги могут находиться не более восьми иностранных игроков и не менее 17 российских футболистов.

В минувшем сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял «Спартак», а на третьей строчке финишировал «Локомотив».