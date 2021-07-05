Тедеско объяснил, почему остаётся без работы после ухода из «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, покинувший московский «Спартак» по завершении сезона-2020/2021, объяснил, почему до сих по не нашел себе новую работу.

«Меня не беспокоит тот факт, что нахожусь без клуба. Перед уходом из «Спартака» я сказал, что не продлю контракт из-за семьи. Подписывать сейчас соглашение с другим клубом было бы неуважительно», - приводит слова тренера Kicker.

Напомним, что минувший сезон чемпионата России «красно-белые» завершили на второй позиции. Благодаря этому результату москвичи выступят в квалификации Лиги чемпионов.