Тедеско объяснил, почему остаётся без работы после ухода из «Спартака»

|
05 Июля 2021, 10:51,
|
|
Немецкий специалист Доменико Тедеско, покинувший московский «Спартак» по завершении сезона-2020/2021, объяснил, почему до сих по не нашел себе новую работу.
«Меня не беспокоит тот факт, что нахожусь без клуба. Перед уходом из «Спартака» я сказал, что не продлю контракт из-за семьи. Подписывать сейчас соглашение с другим клубом было бы неуважительно», - приводит слова тренера Kicker.
Напомним, что минувший сезон чемпионата России «красно-белые» завершили на второй позиции. Благодаря этому результату москвичи выступят в квалификации Лиги чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско