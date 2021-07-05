Вендел получил золотую медаль за чемпионство «Спортинга»

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05 Июля 2021, 08:34,
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Бразильский хавбек Вендел, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», получил золотую медаль за чемпионство лиссабонского «Спортинга» в Примейре. Игрок опубликовал фотографию награды в своем твиттер-аккаунте.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Вендел провел в составе лиссабонского коллектива всего один матч в чемпионате Португалии.
Бразилец перебрался в стан «сине-бело-голубых» в октябре прошлого года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Olha quem chegou pic.twitter.com/S3Ve4ZJNTJ— Wendel37 (@_08wendel) July 3, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вендел