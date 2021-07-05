Вендел получил золотую медаль за чемпионство «Спортинга»

Бразильский хавбек Вендел, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», получил золотую медаль за чемпионство лиссабонского «Спортинга» в Примейре. Игрок опубликовал фотографию награды в своем твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Вендел провел в составе лиссабонского коллектива всего один матч в чемпионате Португалии.

Бразилец перебрался в стан «сине-бело-голубых» в октябре прошлого года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.