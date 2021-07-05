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Николич винит лимит в том, что россияне не едут играть в Европу

05 Июля 2021, 00:35,

Рулевой «Локомотива» Марко Николич жёстко критикует лимит на легионеров, который мешает прогрессу футболистов из России.

- Игроки получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит, - заявил сербский специалист «Спорт-Экспрессу».

Николич также добавил, что были случаи, когда россияне имели предложения от европейских клубов с зарплатой в 300 или 400 тысяч евро, но требовали от представителей РПЛ порядка двух миллионов и получали в итоге такие суммы.

Отметим, что после невыхода сборной России из группы российский власти заговорили об ужесточении лимита.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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