Николич винит лимит в том, что россияне не едут играть в Европу

Рулевой «Локомотива» Марко Николич жёстко критикует лимит на легионеров, который мешает прогрессу футболистов из России.

- Игроки получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит, - заявил сербский специалист «Спорт-Экспрессу».

Николич также добавил, что были случаи, когда россияне имели предложения от европейских клубов с зарплатой в 300 или 400 тысяч евро, но требовали от представителей РПЛ порядка двух миллионов и получали в итоге такие суммы.

Отметим, что после невыхода сборной России из группы российский власти заговорили об ужесточении лимита.