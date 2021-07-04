«Динамо» планирует подписать двух игроков в ближайшее время

«Динамо» планирует подписать сразу двух футболистов перед началом второго сбора в Австрии, который стартует 9 июля, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что защитники Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела в ближайшее время станут игроками московского клуба.

Бывший центральный защитник «Вест Хэма» перейдёт в «Динамо» на правах свободного агента. У 29-летнего игрока сборной Парагвая закончился контракт с лондонским клубом. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол.

Правый защитник «Копенгагена» Гильермо Варела прошлый сезон провёл в аренде в московском клубе. Он сыграл в РПЛ 17 матчей, результативными действиями не отметился. «Динамо» воспользуется опцией выкупа футболиста за 1,4 миллиона евро.