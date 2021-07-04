ЦСКА предлагал контракт Годину, однако игрок отказался

Защитник «Кальяри» Диего Годин мог продолжить карьеру в чемпионате России, передаёт La Nuova Sardegna. Сообщается, что ЦСКА предлагал футболисту контракт на два года с зарплатой четыре миллиона евро в год, однако уругваец отказался.

Годин стал игроком «Кальяри» перед началом прошлого сезона. Защитник перешёл из миланского «Интера» на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в Серии А, в которых он отметился одним забитым мячом.

Напомним, что сегодня ночью игрок вместе со сборной Уругвая вылетел из Кубка Америки. Уругвайцы уступили сборной Колумбии в серии послематчевых пенальти.