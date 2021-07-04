Оздоев и Караваев присоединились к игрокам «Зенита» на сборе

Футболисты «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев и Александр Караваев прибыли в расположение клуба на сборе в Австрии, передаёт Sport24. Сообщается, что игроки уже провели первую тренировку.

Другой представитель сборной России Далер Кузяев тоже прилетел в Австрию и присоединился к игрокам перед вечерней тренировкой. Артём Дзюба прибудет 6 июля.

Вчера «Зенит» сыграл вничью с немецким «Шальке». Игра завершилась со счетом 0:0. Следующими соперниками на сборе, который закончится 11 июля, станут «Вердер» и «Карлсруэ».

Напомним, что сезон для команды Сергея Семака начнётся 17 июля в игре за Суперкубок России против «Локомотива».