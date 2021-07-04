Канделаки дала совет Сбербанку

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о ценах на трансляции.

Канделаки отметила, что «Матч ТВ» обладает правами на показ матчей сборной Италии, а также дала Сбербанку совет, состоящий в том, что пользователю банка нужен в первую очередь кэшбек, а не спорт. Генпродюсер «Матча» считает, в коронавирусное время ее канал помогает людям, бесплатно показывая лучшие спортивные события.

Дело в том, что Сбербанк готов заплатить более 100 млн евро за права на показ матчей чемпионата Англии. Конкурентами финансовой организации является «Матч ТВ». В последних сезонах поединки Премьер-лиги демонстрировались на «Окко Спорт».