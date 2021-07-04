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«Ростов» расстался с Алексеем Козловым

04 Июля 2021, 18:29,

«Ростов» попрощался с защитником Алексеем Козловым, у которого закончился двухлетний контракт с клубом. За это время 34-летний игрок провел 50 поединков в составе ростовчан.

В своем заявлении клубной пресс-службе Козлов назвал «незабываемым» проведенное время в команде Валерия Карпина, а также выразил благодарность тренерам, руководству клуба и болельщикам.

Напомним, что ранее Козлов защищал цвета клубов «Динамо» Москва, «Кубань», «КамАЗ» и «Бергедорф» из Германии.

С 2013 по 2015 год Козлов провел 14 матчей за сборную России, а также участвовал в чемпионате мира 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Алексей Козлов
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