​Селюк: «На Украине футбол развивается, а у нас в техкомитете сидят люди, которые ещё Сталина консультировали»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу украинского и российского футбола. Он отметил, что на Украине на фоне несколько другого лимита на легионеров есть конкуренция, и футболисты переезжают в европейские чемпионаты.

«Там футбол развивается, сам мир меняется. А у нас до сих пор этот техкомитет, где сидят люди, которым надо подарить по «Золотому мячу» и отправить на пенсию. Это просто смешно. Они жили при царе Горохе, Сталина консультировали, а сейчас лишь веселят народ», - поделился своим мнением Селюк для sport24.

Напомним, на неделе технический комитет РФС выразил Станиславу Черчесову поддержку, несмотря на провал команды на чемпионате Европы. Сборная России, как известно, заняла последнее место в своей группе, пропустив вперёд себя национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Добавим, что в состав технического комитета РФС входят преимущественно возрастные специалисты.