​Селюк: «На Украине футбол развивается, а у нас в техкомитете сидят люди, которые ещё Сталина консультировали»

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04 Июля 2021, 13:52,
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Известный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу украинского и российского футбола. Он отметил, что на Украине на фоне несколько другого лимита на легионеров есть конкуренция, и футболисты переезжают в европейские чемпионаты.
«Там футбол развивается, сам мир меняется. А у нас до сих пор этот техкомитет, где сидят люди, которым надо подарить по «Золотому мячу» и отправить на пенсию. Это просто смешно. Они жили при царе Горохе, Сталина консультировали, а сейчас лишь веселят народ», - поделился своим мнением Селюк для sport24.
Напомним, на неделе технический комитет РФС выразил Станиславу Черчесову поддержку, несмотря на провал команды на чемпионате Европы. Сборная России, как известно, заняла последнее место в своей группе, пропустив вперёд себя национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Добавим, что в состав технического комитета РФС входят преимущественно возрастные специалисты.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Дмитрий Селюк
ужо лет пять ховорю им отправить ентот дом пристарелых на заслужаннай отдых...))) дайтя людям отдохнуть...пожалейти их...))) а то вони трудятьси не покладая рук на блахо хфуцболу...))) вони жа не жалезнаи...из конса в конес...)))