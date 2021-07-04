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Хави поздравил «Сочи» с днём рождения

04 Июля 2021, 10:39,

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в «Инстаграме» поздравление ещё одного известного в прошлом испанского футболиста. Следом за Давидом Вильей сочинцев поздравил другой экс-игрок «Барселоны» - Хави.

Напомним, что 4 июля футбольному клубу «Сочи» исполняется три года.

«Привет, ребята! Это Хави. Поздравляю вас с днём рождения, с третьей годовщиной футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Берегите себя, ребята! Удачи! Счастливо», - высказался Хави.

Напомним, что в новом сезоне «Сочи» будет представлять Россию в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Хави, Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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0
Милка
04 Июля 2021, 10:46

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