Хави поздравил «Сочи» с днём рождения

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в «Инстаграме» поздравление ещё одного известного в прошлом испанского футболиста. Следом за Давидом Вильей сочинцев поздравил другой экс-игрок «Барселоны» - Хави.

Напомним, что 4 июля футбольному клубу «Сочи» исполняется три года.

«Привет, ребята! Это Хави. Поздравляю вас с днём рождения, с третьей годовщиной футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Берегите себя, ребята! Удачи! Счастливо», - высказался Хави.

Напомним, что в новом сезоне «Сочи» будет представлять Россию в Лиге конференций.