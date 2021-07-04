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​Вилья поздравил «Сочи» с днём рождения – клубу исполнилось 3 года

04 Июля 2021, 09:46,

В воскресенье, 4 июля, «Сочи» празднует день рождения. Клуб был основан ровно три года назад. На страничке сочинцев в «Твиттере» появилось видео с известным в прошлом испанским футболистом Давидом Вильей. Экс-игрок «Барселоны» поздравил «Сочи».

«Всем привет! Это Давид Вилья. Я хочу поздравить с днём рождения футбольный клуб «Сочи». И моего друга Мики, который работает в этом клубе. Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днём и продолжайте развивать футбол в России. Счастливо, всего наилучшего!» - высказался Вилья.

Напомним, в прошлом чемпионате России «Сочи» занял пятое место и получил билет в Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Давид Вилья
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