Логашов уходит из «Ростова»

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе из клуба защитника Арсения Логашова. Контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Логашов перебрался в «Химки», за которые выступал в сезоне 2020/2021 на правах аренды. Что касается «Ростова», то за «жёлто-синих» Арсений провёл во всех турнирах 59 матчей, в которых отметился двумя голами.

«Ростов» пожелал Арсению Логашову успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что следующий чемпионат России стартует уже довольно скоро – 23 июля. В первом туре «Ростов» сыграет против «Динамо».